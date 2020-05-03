SON DAKİKA! ABD'de Koronavirüsten ölenlerin sayısı 67 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi.

O İLACA ACİL DURUM ONAYI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı. "Remdesivir" isimli ilacın klinik deneylerde olumlu sonuç verdiğine işaret eden Trump, "FDA'in, Remdesivir için onay verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı. Doktor Fauci ise söz konusu ilacın şimdilik sadece durumu ağır olan hastalarda kullanılacağını bildirdi.

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