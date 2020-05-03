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| Çinli firmanın hamlesi 'yi şok etti! Milyarlarca dolarlık tesis...

haberi: Ticaret savaşları nedeniyle gergin olan - ilişkileri, corona virüs salgını sonrası daha da sertleşti. ve Çinli yetkililerin karşılıklı salvoları sürerken, Çinli bir firmanın 'de deniz suyu arıtma tesisisin kurulumu için yapılan ihalede son 2'ye kalması ABD yönetimini şok etti. ABD, Çin'in İsrail'de ve bölgede etkinliğini artırmasından endişe ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:25 ABONE OL
SON DAKİKA | Çinli firmanın İsrail hamlesi ABD'yi şok etti! Milyarlarca dolarlık tesis...

Son dakika haberi... İsrail'de yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen deniz suyu arıtma tesisinin kurulumu için yapılan ihalede Çinli bir firmanın son ikiye kalmasının ABD yönetiminde rahatsızlığa neden olduğu bildirildi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Nahal Sorek bölgesine deniz suyu arıtma tesisi kurulumu için ihale açıldığı belirtildi.

Sorek B ismi verilen ve yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen tesisin inşası için düzenlenen ihalede Çinli "Hutchison Water International" şirketinin son ikiye kaldığı ifade edilen haberde, ABD'li yetkililerin bu durumdan dolayı duydukları rahatsızlığı İsrail'e ilettiği dile getirildi.

Yıllık 200 milyon metre küp kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz suyu arıtma tesis olması beklenen Sorek B projesi için yapılan ihalenin kesin sonucunun 24 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

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ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti. Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı. Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.

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