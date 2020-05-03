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'den 'ye yardımı

'nin, yeni tip (Kovid-19) ile mücadele için 'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı. Mogadişu'ya hareket eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağında sedye ve yatak gibi malzemeler yer aldı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 03:05 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 03:17 ABONE OL
Türkiye'den Somali'ye corona virüs yardımı

Türkiye'nin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı, Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından hazırlanan sedye, yatak ve nevresim gibi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya hareket etti.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce de Somali'ye tıbbi malzeme göndermişti.

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Türkiye'den Somali'ye corona virüs yardımı
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