Vatandaşı ‘polisiz’ diye kandırdılar! Eşyalarını gasp ettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sivil bir araçla kendilerini polis olarak tanıtmak ve sahte polis kimliği göstermek suretiyle durdurdukları şahısların cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda şahısların kullandıkları aracın kiralık olduğu tespit edildi

Kiralama şirketi üzerinden buluşma sağlanan Suriye uyruklu Razgar S. (26), Muhammed B. (28) ve Ahmet El E. (21) isimli şahıslar tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahısların; 15 Mart 2020 tarihinde Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan bir ikamette (10) Suriye uyruklu şahsa ait (8) adet cep telefonunun gasp edilmesi, 29 Nisan 2020 tarihinde Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen (2) Suriye uyruklu şahsa ait (2) adet cep telefonu ve 700 TL parasının gasp edilmesi, 29 Nisan 2020 tarihinde Bağcılar ilçesi İnönü Mahallesinde bulunan bir ikamette (4) Suriye uyruklu şahsa ait (3) adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 200 TL parasının gasp edilmesi olaylarının faili oldukları tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "Gasp" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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