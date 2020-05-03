Vefa Destek Grupları 4.2 milyon talebi karşıladı

İçışleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştığını, bunların 4 milyon 284 bin 529'unun karşılandığını bildirdi. Çataklı, halihazırda Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 119 bin 216 kişinin görev yaptığını, bu gruplarda din görevlisi, öğretmen, okul müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı, polis, jandarma, bekçi, muhtar ve diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 108 bin 673 kamu personelinin bulunduğunu aktardı. Çataklı diğer sivil toplum kuruluşlarından 10 bin 543 gönüllünün yer aldığını ifade etti.