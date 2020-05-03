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Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali'den belgeli cevap

Antalya Valisi , sosyal medyadan kendisine ulaşan ve yardım talebine karşılık gelmediğini iddia eden vatandaşa yapılan yardımın miktar niteliğini paylaştı.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 21:53 ABONE OL
Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali'den belgeli cevap

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Vefa Sosyal Destek Gruplarının sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dair fotoğraflar paylaştı. Bir vatandaş fotoğrafların gerçek olmadığını iddia ederek, "Siz kimseye bir şey olmuyorsunuz, bu fotoğraflar gerçek değil sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz" diye yazdı.


VALİDEN CEVAP

Vali Karaloğlu da vatandaşın tepkisine belgelerle cevap verdi. Karaloğlu, "Kemer SYDV'den gelen bilgi: EİKP yardımı almış 1000 TL. Gıda kolisi de almış. Adresi de var ve aktif dosya. Size yapılan yardımlar. Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin" karşılığını verdi.

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Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali'den belgeli cevap
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