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'da / operasyonlarında 3 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde / terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 21:16 ABONE OL
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı
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