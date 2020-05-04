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Son dakika: 'de, 17 gündür yeni vaka yok

Son dakika gelen bilgilere göre 'de, coronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 17 gündür 'Covid-19' testi pozitif çıkan olmadı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: Artvin'de, 17 gündür yeni vaka yok

Son dakika haber: Kentte coronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor.

TABURCU OLDULAR

Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Kent genelinde 857 test yapılırken, bunlardan 39'u pozitif çıktı. Salgın sürecinde 5 hastanın yaşamını yitirdiği şehirde Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar 'Covid-19' tanısı koyulmuş hasta bulunmuyor.

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Son dakika: Artvin'de, 17 gündür yeni vaka yok
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