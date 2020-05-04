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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Aşı fonuna desteğimizi 23 Mayıs'a kadar açıklayacağız

Başkan Küresel Mücadele Konferansında konuşuyor. AB'den 7.5 milyar euroluk aşı fonu konusunda da konuşan Erdoğan 57 ülkeye tıbbi yardım sağlayan ülke olarak 'nin teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çalışmaların destekleyeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 17:10 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Aşı fonuna desteğimizi 23 Mayıs'a kadar açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesine ilişkin AB'nin çalışmalarına destek verileceğini belirten ve Küresel Mücadele Konferansında konuşan Başkan Erdoğan ülke olarak ilgili fona sağlayacağımız katkının 23 Mayıs'a kadar açıklanacağını belirtti.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

23 MAYIS'A KADAR İLAN EDECEĞİZ

"Kovid-19'u yenmek için aşının en kalıcı çözüm olduğunu görüyoruz. Bu aşı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Dolayısıyla Türkiye olarak aşı için küresel çabaları destekliyoruz. Koronavirüs salgınında 57 ülkeye tıbbi yardım sağlayan ülke olarak Türkiye kovid hastalığının teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çalışmaları destekleyecektir. Türkiye'nin bu fona katkısını 23 Mayıs'ya kadar ilan edeceğiz.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Aşı fonuna desteğimizi 23 Mayıs'a kadar açıklayacağız
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