SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Aşı fonuna desteğimizi 23 Mayıs'a kadar açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesine ilişkin AB'nin çalışmalarına destek verileceğini belirten ve Küresel Mücadele Konferansında konuşan Başkan Erdoğan ülke olarak ilgili fona sağlayacağımız katkının 23 Mayıs'a kadar açıklanacağını belirtti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklama "23 Mayıs'a kadar..." | Video

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

23 MAYIS'A KADAR İLAN EDECEĞİZ

"Kovid-19'u yenmek için aşının en kalıcı çözüm olduğunu görüyoruz. Bu aşı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Dolayısıyla Türkiye olarak aşı için küresel çabaları destekliyoruz. Koronavirüs salgınında 57 ülkeye tıbbi yardım sağlayan ülke olarak Türkiye kovid hastalığının teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çalışmaları destekleyecektir. Türkiye'nin bu fona katkısını 23 Mayıs'ya kadar ilan edeceğiz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den normalleşme kararları... | Video

Son Dakika Haberler | Kabine toplantısı başladı! Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı sonrası açıklama…