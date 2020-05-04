Erdoğan ve Bahçeli’ye küfür eden CHP üyesi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik, sosyal medya vasıtasıyla ağır küfür ve hakaretlerde bulunan CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı üyesi İ.A. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine gözaltına alınan ve sorgulanan İ.A., tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı Hakimlik tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen İ.A.'nın Facebook hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretamiz ifadeler kullandığı da belirlendi.

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