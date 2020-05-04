Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Erdoğan ve Bahçeli’ye küfür eden CHP üyesi tutuklandı

Erdoğan ve Bahçeli’ye küfür eden üyesi tutuklandı

Cumhurbaşkanı ve lideri ’ye yönelik üzerinde ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Beyoğlu İlçe Teşkilatı üyesi İ.A. tutuklandı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 15:27 ABONE OL
Erdoğan ve Bahçeli’ye küfür eden CHP üyesi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik, sosyal medya vasıtasıyla ağır küfür ve hakaretlerde bulunan CHP Beyoğlu İlçe Teşkilatı üyesi İ.A. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine gözaltına alınan ve sorgulanan İ.A., tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İ.A., çıkarıldığı Hakimlik tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen İ.A.'nın Facebook hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretamiz ifadeler kullandığı da belirlendi.

Yeni corona virüs vakası görülmeyen iller açıklandı! Sivas'ta 3 gündür yeni vaka görülmedi... CHP’lilerin protesto ettikleri işadamı CHP’li Başkanın ortağı çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan ve Bahçeli’ye küfür eden CHP üyesi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA