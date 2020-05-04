İletişim Başkanlığı, New York Times'a hatasını düzelttirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi her fırsatta karalayan ve son olarak koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New York Times'a bir mektup yazarak, gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktı.

The New York Times'ta 1 Mayıs'ta yayınlanan "Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor" başyazısında Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin koronavirüsle mücadelelerine övgüler düzülürken, Türkiye'nin başarıları hasır altı edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amerikan gazetesini hatasını düzeltmek zorunda bıraktı. New York Times gazetesine hitaben bir mektup kaleme alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi gözardı eden yazıya, sayılarla cevap verdi.

SAYILARLA CEVAP

Fahrettin Altun, The New York Times'ın internet sitesinde de yayınlanan mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını belirten Altun, bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 6o bini aşkın vatandaşın ise başarıyla tedavi edildiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; Türkiye'nin aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini ifade etti. New York Times gazetesinin, Altun'un mektubunu yayımlamak zorunda kalması, yapılan hatanın kabul edildiği şeklinde yorumlandı.

İŞTE O MEKTUP:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un The New York Times'a yazdığı mektup şu şekilde: "1 Mayıs tarihinde yayımlanan "In a Crisis, True Leaders Stand Out" (Krizde Gerçek Liderler Ortaya Çıkıyor) başlıklı başyazınızda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde elde ettiği başarılar gözardı edilmiştir. Türkiye, virüsle mücadele stratejisini oluşturmak için önde gelen tıp uzmanları ve salgın hastalık hocalarından oluşan bir Bilim Kurulu ihdas etmiştir. Bu dönemden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi, Türkiye'nin müdahalesini bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda yönetmiştir. Bu hususta sayılar son derece açıktır. Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler dizilen Almanya'da bir milyon kişide neredeyse 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki hükümetlerin 2002 yılından itibaren milyarlarca dolar yatırım yaptığı ücretsiz ve evrensel sağlık sistemi sayesinde yeni enfeksiyonlar yavaşlatılmış; 60 binden fazla hasta başarıyla tedavi edilmiştir. Son olarak, güçlü imalat sanayiimiz, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle, hükümetin cerrahi maskeleri tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca Türkiye, aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye tıbbi malzeme ve solunum cihazı yardımında bulunmuştur.

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