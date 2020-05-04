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’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor

’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs Perşembe günü açılmasına karar verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 23:05 ABONE OL
İsrail’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin atılacak adımları açıkladı.

Netanyahu, zorunlu nedenler dışında İsraillilerin evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs'ta, kreşlerin ise 10 Mayıs Pazar günü açılacağını dile getiren Netanyahu, Kovid-19 ile mücadeledeki iyileşmenin devam etmesi durumunda, 14 Haziran'da her türlü toplantının serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 nedeniyle 234 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 bin 237 oldu.

İsrail'de dün, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra 11. ve 12. sınıflarda eğitime başlanmıştı.

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İsrail’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor
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