Koronavirüs benden korksun

İstanbul Şileli Hidayet Kırman, 92 yaşına kadar grip bile olmadı, hiç ilaç kullanmadı. Ama koronavirüs onu da pençesine aldı. Ancak eski toprak Hidayet nine, koronavirüse meydan okumayı sağlıklı ve zinde bağışıklık sistemiyle başardı. Bu süreçte oksijen desteği dahi almadı. Bu yaşa kadar grip dahi olmayan nine koronavirüse adeta meydan okudu. Kendisine uygulanan tüm tedaviye başarıyla yanıt verdi. Bu süreçte koronavirüse yakalan oğlu da iyileşti. Şimdi anneoğul Şile'deki evlerinde 14 günlük izolasyon sürecini tamamlamayı bekliyor.Sosyal medyada babaannesinin fotoğrafını "Gülüşüne kurban olurum babaannem" diye paylaşan torunu Firdevs Berber, "Babaannem, hayatı boyunca her hafta iki gün oruç tutar. 'Oruç vücudumun ilacı' der. Doğal beslenir. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının nedenleri bunlar" dedi.Kastamonu'da koronavirüsü yenen 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, taburcu olurken bir sağlık çalışanının, "İyi misin?" sorusuna "Bomba gibiyim, elhamdülillah" diye yanıt verdi.