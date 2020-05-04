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O villadaki usulsüzlükler için Başsavcılığı harekete geçti

Sözcü Gazetesi yazarı ’in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 20:04 ABONE OL
O villadaki usulsüzlükler için Bodrum Başsavcılığı harekete geçti

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

ÖZDİL'İN EŞİ ADINA KAYITLI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Ozdil'in eşi adına kayıtlı villa için basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak bölümleri yıkılacak | Video

İMAR SUÇLARI BÜROSU İNCELEYECEK

Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu konuyu inceleyecek.

Araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.

Yılmaz Özdil’in villasında kaçak inşaat

RUHSAT 142 METREKARE, VİLLA 310!

Bilindiği gibi Yılmaz Özdil'in villasına 142 metre kare için ruhsat alınmış kaçak yapılan inşaat çalışması sonucu villa 310 metrekareye çıkarılmıştı. Villaya;18 metrekare müştemilat, 9 metrekare depo, 13,5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45,5 metrekare balkon ilavesi yapıldığı belirlenmişti.

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O villadaki usulsüzlükler için Bodrum Başsavcılığı harekete geçti
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