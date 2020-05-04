Şehitlere son görev

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında önceki gün çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan ve Uzman Çavuş Hasan Kuzu için dün ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan'ın cenazesi Aksaray'a, Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderildi.Babası Vedat Fidan'ı geçen yıl kaybeden şehit Eyüp Fidan'ın naaşı ilk olarak helallik alınması için annesi Elmas Fidan'ın yaşadığı Paşacık Mahallesi'ndeki eve götürüldü. Burada yapılan duanın ardından şehidin cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı. Şehidin 7 yaşındaki oğlu Emre, cenaze namazında Bakan Soylu'nun yanında saf tuttu. Fidan, gözyaşlarıyla Aksaray Şehitliği'ne defnedildi. Törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun cenazesi ise Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığında defnedildi. Bitlis'teki görevine 2 yıl önce başlayan şehidin eşi Ayşe Karaaslan ile yeni nikahlandığı, henüz düğününü de yapamadığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Uzman Çavuş Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderekek taziye dileklerini iletti.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK birliklerinde ve dost unsurlarda zayiat meydana gelmediği kaydedildi.AKSARAY