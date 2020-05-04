Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA haberleri: Ramazan bayramında 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak ne zaman bitecek?

Corona virüsü önlemleri çerçevesinde Türkiye'nin 31 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve ilerleyen haftalarda her hafta sonu bu kısıtlama uygulanmaya başlamıştı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? Haberimizde, başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama olmak üzere, corona virüsü önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir TV kanalındaTürkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, virüs salgını kapsamında en çok merak edilen konuların başında gelen "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" soruna da yanıt verdi.

İşte, İbrahim Kalın'ın yaptığı son dakika açıklaması...