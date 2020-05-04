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hakkında SON DAKİKA haberleri: Ramazan bayramında 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak ne zaman bitecek?

ile ilgili alınan kararlar ve son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. Özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve olası bir karar ile Ramazan Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilanı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bu konu ile ilgili alınmış bir karar var mı ve Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? virüsü önlemleri ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. vaka sayısı azalırken normalleşme süreci, bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı haberimizde yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 07:08 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA haberleri: Ramazan bayramında 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak ne zaman bitecek?

virüsü önlemleri çerçevesinde Türkiye'nin 31 ilinde ilan edilmiş ve ilerleyen haftalarda her hafta sonu bu kısıtlama uygulanmaya başlamıştı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı Türkiye'nin konuştuğu bir konu haline geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak? Haberimizde, başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama olmak üzere, önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir TV kanalındaTürkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, virüs salgını kapsamında en çok merak edilen konuların başında gelen "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" soruna da yanıt verdi.

İşte, İbrahim Kalın'ın yaptığı son dakika açıklaması...

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Sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA haberleri: Ramazan bayramında 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak ne zaman bitecek?
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