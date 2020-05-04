Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 6. kez video konferansla gerçekleşen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısından ilk görüntüler | Video

3 GÜNDEM MADDESİ VAR

Bakanlar Kurulu'nda toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren üç önemli konu görüşülecek.

Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS'nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS'nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.

4.3 MİLYON ÖĞRENCİ

Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.

7 MİLYON 65 YAŞ ÜSTÜ

Toplantıda 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için "esnetme" formülleri de konuşulacak.

65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor.

Bu konuda Bilim Kurulu'nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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