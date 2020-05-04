Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Normalleşme planı nasıl olacak? 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza müjde...

Çin'de ortaya çıkması sonrasında tüm dünyada hızla yayılım gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan korona virüs salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuldu. Başkan Erdoğan vatandaşlarımız tarafından merak edilen normalleşme sürecine ilişkin Mayıs ayın itibariyle yapılacak olan uygulamaları da anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da Mayıs ayı normalleşme planı kapsamında müjdeli haberi verdi. Bu gelişmeler sonrasında normalleşme planı nasıl olacak merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI! İŞTE MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Mayıs ayı normalleşme sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı rehber dökümanlar hazırlayıp kurum ve kuruluşlara gönderdiğini belirterek "Tüm kurumlar bu rehberlere göre çalışmalarını sürdürücek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan normalleşme süreci planı açıklamasına 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza müjde vererek başladı. Buna göre;