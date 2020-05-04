Son dakika: HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Şık, 1 Nisan günü ilgililere ilettiği istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun." dedi.

Ahmet Şık'ın HDP'den istifasının ardından Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı 6'ya yükseldi.