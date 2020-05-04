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Son dakika: İstanbul Milletvekili , partisinden istifa etti

Son dakika haberine göre, , 'den istifa ettiğini açıkladı. Şık yaptığı açıklamada, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.5.2020 20:39 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 20:40 ABONE OL
Son dakika: HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Şık, 1 Nisan günü ilgililere ilettiği istifa kararının bugün itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun." dedi.

Ahmet Şık'ın HDP'den istifasının ardından Meclis'te bağımsız milletvekili sayısı 6'ya yükseldi.

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Son dakika: HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa etti
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