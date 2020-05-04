‘Tedbirlere uyuldukça sonuç daha iyi olacak’

Sağlık Bakanlığı, dün 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 61 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının 3 bin 397'ye ulaştığını bildirdi. Toplam vaka sayısı 126 bin 45 olurken, 4 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 63 bin 151 oldu. Düşüş gösteren yoğun bakım hasta sayısı bin 424, entübe hasta sayısı da 766 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün (dün), iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" bilgisini verdi.