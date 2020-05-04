Türkiye insana değer veriyor

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Üniversitesi'nde eğitim alan ve koronavirüs salgını ile birlikte kaldıkları ev ve yurtlara kendilerini izole eden farklı ülkelerden misafir öğrenciler, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin tüm dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.Türkiye vatandaşlarına her türlü imkânı sunuyor. Benim ülkem dahil diğr ülkelere de yardımcı olması Türkler açısından gurur verici.Sağlık sisteminiz çok güçlü. Buna ek olarak, devlet ülkenin her yerine sorunsuz gıda tedarik etmeye devam etti. Bu, halkını önemseyen ülkelerle halklarıyla hiç ilgilenmeyen ülkeler arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır.Bu dönemde Türkiye dünyaya örnek bir ülke. En gelişmiş ülkelerin sağlık sistemleri sorgulanırken, Türkiye, Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı. Bu süreçte, Türkiye'de kendimi daha güvende hissediyorum.Türkiye bu süreci profesyonel ve yetenekli bir şekilde yönetiyor.En son İsveç'ten Türk vatandaşının getirilmesi dünyaya ders gibi. Zengin ülke denilen İsveç kendi topraklarında misafirine bile sahip çıkamadı.Dünyada pandemiyle mücadeleyi bu kadar kontrollü bir şekilde yapabilen başka ülke yok.Türkiye vatandaşını da misafirini de hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.