Yeni doğan bebeklerini arsaya atan o anne baba yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Küçükçekmece'de 24 Nisan günü saat 20:30'da H.K. isimli bir şahsın boş bir arsada yeni doğmuş bebek bulduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

BEBEĞİ ATIP HIZLI BİR ŞEKİLDE KAÇTILAR

Bebeğin tedavisi için en yakın hastaneye intikalini gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Celildağ Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüpheli bir şahsın kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra hızlı bir şeklide kaçtığı tespit edildi.

Şahsın kaçtığı güzergâh üzerinde yer alan güvenlik kamera görüntüleri de temin edilerek yapılan incelemelerin devamında şüpheli şahsın elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesinde buluştuğu, bir süre beraber yürüdükten sonra şahsın elindeki poşeti Huzur Caddesi'nde bulunan çöp konteynırına attığı belirlendi.

Çalışmaların devamında İstanbul genelindeki özel ve devlet hastaneleri ile iletişime geçilerek bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgileri temin edildi.

Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir hastanede 22 yaşındaki Cansel K. isimli şahsın doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığının belirlenmesi üzerine; Cansel K. vebebeğin babası olduğunu beyan ettiği 25 yaşındaki Cüneyt A. gözaltına alındı. Cüneyt A. isimli şahsa yardım ettiği belirlenen Yusuf K. isimli şahıs da kısa süre ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve aynı gün "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest kalırken muhafaza altına alınan bebeğin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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