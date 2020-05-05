İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na soruşturma! Sehven girilen bilgiler, soruşturulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 28 Mart cumartesi günü Covid-19 sonucu Türkiye'de 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, ancak e-devlet üzerinden İstanbul'daki vefat bilgileri sorgulandığında bu rakamın 20 olduğu görülmüştü. Bu farklığı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından paylaşmış, hangi verinin doğru olduğunun açıklanması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuştu.



Bakanlığın açıkladığı veriler



KOCA: 'SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ DOĞRUDUR'

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, önce; rakamların bakanlığın yaptığı açıklamadan sonra e-devlet sistemine girildiğini ifade etmiş, ardından da bakanlığın verilerinin doğru olduğunu, sosyal medyada yayınlanan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirmişti.



'SEHVEN YAPILMIŞ BİR HATADIR'

Rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç , 'Bize tüm vakalar 'bulaşıcı hastalık' kodu ile geliyor. Bunlar için COVİD-19 olan vardır, COVİD-19'a benzer tablo ile ölen vardır. COVİD-19 ön tanısı ile yatırılıp sonuçları çıkmadan başka nedenle ölenler vardır. Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) 'COVİD-19 ', (b) 'diğer' şeklinde kaydedelim dedik. Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'COVİD-19 ' olarak yazılmış. Yoksa hepsi COVİD-19 değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece COVİD-19 kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlardır. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur' şeklinde açıklama yapmıştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı savcılığa başvurdu. Tatlı şikayet dilekçesinde, "Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen son derece hassas olan bu süreçte kamu görevlisi olan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve personeli, görevlerinin gerektirdiği liyakat ve ihtimamı göstermemiştir. COVİD-19 salgınına ilişkin gerçeğe aykırı olarak girilen veriler toplumda korku ve panik yaratmış, salgını önlemek için canla başla çalışan devlet yetkililerini güç bir duruma düşürmüştür. Sehven yapıldığı ileri sürülen bu hatanın hem görevi kötüye kullanma hem de belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunu ileri süren Tatlı'nın ihbarı ardından İBB Mezarlıkları Dairesi görevlileri ve başkanı Ayhan Koç hakkında soruşturma başlatıldı.