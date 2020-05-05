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Sınavlarda alınacak koronavirüs önlemleri belli oldu

İletişim Başkanı , Twitter’dan Yükseköğretim Kurumu Sınavı ve diğer sınavlarda koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 22:21 Son Güncelleme: 5.5.2020 22:22 ABONE OL
Sınavlarda alınacak koronavirüs önlemleri belli oldu

Sınav görevlilerine ve adaylara maske ile dezenfektan dağıtılacağı belirtilirken, 'mümkün olduğunca' sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni uygulanacağı açıklandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm kurum ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıp gençlerimiz için en uygun tarihi belirlerken sınav müfredatında ciddi bir azaltma yapıyoruz. Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz." dedi.

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Sınavlarda alınacak koronavirüs önlemleri belli oldu
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