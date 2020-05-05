SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri ile gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarının Nisan ayı bilançosu açıklandı. Buna göre son 1 ayda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi ve 37 kritik terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 37 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldığını ve iç güvenlik operasyonlarında 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 500'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Çataklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i̇çi̇ndeki̇ teröri̇st mevcudu i̇lk kez 500'ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi̇rmelere göre yurt i̇çi̇nde bulunan teröri̇st sayısı 492'ye i̇ndi̇ri̇ldi.

İÇLERİNDE DEAŞ ÜYELERİ DE VAR

İçi̇şleri̇ Bakanlığı koordi̇nesi̇nde yürütülen i̇ç güvenli̇k operasyonları çerçevesi̇nde 2020 ni̇san ayinda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si̇ orta çaplı olmak üzere toplam 8 bi̇n 163, şehi̇rlerde de 252 operasyon yapildı. Bu operasyonlarda toplam 37 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi. Bunların 11'i̇ ölü, 22'si̇ sağ/yarali, 4'ü tesli̇m oldu. Bu teröri̇stlerden 34'ü PKK/KCK, 3'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur.

KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu görüyoruz."

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