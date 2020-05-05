Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 21:25 Son Güncelleme: 5.5.2020 22:24 ABONE OL
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hartum'a inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi'nden aldıkları Hanefi Aydın'ı, ambulans uçağa yerleştirdi. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı. Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük'te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü.

Son dakika! Sudan'da Kovid-19 teşhisi konulan hasta ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Hanefi Aydın'ın durumuyla ilgili açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Hakkı Cinel: "Hastayı biraz önce kabul ettik. Ambulans içerisindeki değerleri yaklaşık 10 litre oksijen giderken saturasyonu 88'lerde olan bir hasta. Biz biraz sonra genel bir değerlendirme yaptıktan sonra hem yoğun bakımda hem de serviste yeri hazır. Duruma göre karar vereceğiz. Ona göre tedavisi devam edecek. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kovid merkezi olan Başıbüyük'teki binasındayız. Genel değerlendirmeler sonrası hem yoğun bakımda hem de servisimizde yerini hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.

İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Leyla'nın son dakika çağrısıyla Türkiye harekete geçti! İsveçli görevliler şaşırıp kaldı; İşte tarihe geçen merhamet operasyonu

SON DAKİKA: Emrullah Gülüşken ile kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sesini Türkiye duydu! İsveç tedavi etmemişti!

İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken'in kızlarından teşekkür mesajı: Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA