Türkiye genelinde suç istatistiği

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından güvenlikle alakalı Nisan ayında gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarının istatistik verilerini paylaştı. Siber suçlarla mücadele, iç güvenlik, kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan istatistik verilerden büyük başarı elde edildiği görüldü. İşte Türkiye'nin güvenlik açısından Nisan ayı verileri:

SİBER SUÇTAN 5 BİN 645 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Siber Suçlarla Mücadelede kapsamında 5 bin 645 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi. Terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatör koronavirüs paylaşımı yapan bin 58 kullanıcı tespit edildi. 496 kişi yakalandı ve 10 kişi tutuklandı.

252 ŞEHİR OPERASYONU 8 BİN 163 KIRSAL OPERASYON YAPILDI

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde üçü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 252 şehir operasyonu 8 bin 163 kırsal operasyonu gerçekleştirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 34'ü PKK/KCK 3'ü DEAŞ/HTŞ mensubu. Toplamda 11 ölü, dört teslim, 22 sağ yaralı ele geçirildi. Ayrıca 96 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 53 silah, 51 tane mayın/EYP, 79 adet el bombası 604 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 924 tane muhtelif mühimmat ele geçirildi.

408 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 47 KİŞİ TUTUKLANDI



Bununla birlikte, teröristlere yardım ve yataklık yapan ve örgütlerle irtibatlı kişiler gözaltına alındı. PKK/KCK 295, FETÖ/PYD 49, DEAŞ 40, AŞIRI SOL 24 olmak üzere toplamda 408 kişi gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasından 47 kişi tutuklandı.

İKİ TON ESRAR İLE BİRLİKTE UYUŞTURULAR YAKALANDI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadelede 5 bin 179 operasyon, 7 bin 73 kişi gözaltına alındı, 647 kişi tutuklandı. 15 kilo bonzai, 118 kilogram metametamin, 76 kg skunk, 668 kg eroin, 88 kg kokain, 57 bin 774 adet captagon ve 50 bin 54 kök kenevir, iki ton 109 kg esrar 48 bin 926 tane ectasy, 369 bin 455 tane sentetik ecza ele geçirildi.

1 MİLYON 21 BİN 43 KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ile mücadele 846 operasyonda bin 353 kişi gözaltına alındı. 10 bin 959 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 21 bin 43 tane paket kaçak sigara ele geçirildi.