@Türkiye hesabı emin ellerde

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Twitter hesabını teslim alınacağını belirtti. Dün yaptığı açıklamada Cesur, "Dünden bu yana paylaşımları tartışılan ve şikayet konusu olan @Turkiye ve @Turkey kullanıcı adları, girişimlerimiz sonucu Twitter tarafından askıya alındı. Askıya alınan bu kullanıcı adları inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilecek" dedi.

TÜRKİYE'NİN TWITTER'DAKİ RESMİ HESABI

Sosyal medya hesabı @Turkiye ve @Turkey hesaplarının askıya alınıp Türkiye'ye verilmesi sonucu bugün Türkiye'nin Twitter'daki resmi hesabı da olmuş oldu. Twitter'daki @Turkiye hesabı ilk resmi iletisini ise "Türkiye Cumhuriyeti" olarak attı. Cesur, ilk iletiyi "İlelebet" diye paylaştı

VATANDAŞLAR YÖNETİYOR!

Başka ülkelerinde Twitter'da hesapları bulunuyor. İsveç, İrlanda, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerde Twitter hesaplarının yönetimini zaman zaman vatandaşlara veriyor. Örneğin İsveç'in resmi Twitter hesabını her hafta bir vatandaş yönetiyor.







