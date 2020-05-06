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Bağcılar’da dur ihtarına uymayıp kaçan araçtan çıktı

Emniyeti Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü şüphe üzerine durdurmak istediği araç kaçmaya başlayınca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra yakalanan şüphelinin üzerinden ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 6.5.2020 17:48 Son Güncelleme: 6.5.2020 17:49 ABONE OL
Bağcılar’da dur ihtarına uymayıp kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen ve ikazlara uymayarak kaçmaya başlayana araç Bağcılar asfaltı üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştıktan sonra durduruldu.

Şoför koltuğundaki Fatih Tuncay H. (42) isimli şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan üst aramasında; 100 gram kubar, 6 bin 415 TL para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlenen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bağcılar’da dur ihtarına uymayıp kaçan araçtan uyuşturucu çıktı
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