Covid-19 araştırma sonucu: Türkiye’de en çok ve en az endişe duyan bölgeler

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli Özel'in akademik uzmanlığında hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 3-17 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi. Araştırmanın 'Akademetre Araştırma ve Stratejik Planlama' tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında kamuoyuna Covid-19 salgını ile ilgili sorular soruldu, salgına bakış açıları ortaya çıkarıldı.

"ARAŞTIRMA TÜRK HALKININ ENDİŞESİNİ GÖSTERİYOR"

Türkiye Çalışmaları Grubu ile 10 yıldır gerçekleştirdikleri 'Türkiye Eğilimler Araştırması' ve 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'na bu yıl ortaya çıkan özel durum nedeniyle 'Koronavirüs Kamuoyu Algıları Araştırması'nı eklediklerini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, "10 yıldır Türk halkının düşünce, görüş ve tespitlerine ışık tutan çalışmalarımız bu yıl yaşadığımız salgınla ilgili de çok değerli bilgi ve veriler sunuyor. Covid-19 salgını sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve yaşam alışkanlıklarını derinden etkiledi. Bireysel düzeyde yaşanan belirsizliğin yarattığı endişe ve kaygılar araştırmamızın sonuçlarına bire bir yansıdı" dedi.

YÜZDE 70'DEN FAZLASI 'ENDİŞELİ'

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41,3'ü Koronavirüs'ün "Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı" yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. "Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?" sorusuna ise toplumun yüzde 32,4'ü "çok endişeliyim", yüzde 40,9'u da "endişeliyim" yanıtını verirken, "ne endişeliyim ne endişesizim" diyenlerin oranı yüzde 19,1 oldu.

YÜZDE 78,7'Sİ İŞE GİTMİYOR

Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47,6) koronavirüs'e yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3'ü yakalanma olasılığını yüksek ve "çok yüksek" buluyor. Koronavirüs'ten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78,7'si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.

KORONOVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLERE DESTEK YÜKSEK

Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesine verilen destek yüzde 84,6 oranı ile listede yer aldı.

EN AZ VE EN ÇOK ENDİŞE DUYAN BÖLGELER

Araştırmada incelenen farklı nüfus kırılımları arasında çıkan sonuçlar açısından küçük farklılıklar ortaya çıktı. Koronavirüs'ün ortaya çıkış sebepleri sorusuna verilen cevaplarda, uhrevi açıklamalara kadınların erkeklere göre 5 puan daha fazla itibar ettikleri görülürken, koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünmenin 18-34 yaş grubunda olanlarda 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi. Benzer şekilde, endişe düzeylerinde kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan daha az endişeli oldukları tespit edildi. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak çıkarken, en az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri tespit edildi.