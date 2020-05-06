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'ndan son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan son dakika açıklaması! Açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Doğubayazıt kırsalında  İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda;  etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmat ele geçirilmiştir." denildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.5.2020 08:45 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:05 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon açıklaması geldi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazır halde iki adet roketatar ve mühimmatın ele geçirildiği ve bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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