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baskınları hız kesmiyor! Yine sağlık hiçe sayıldı

tedbirleri kapsamında yapılan denetimler hız kesmeden devam ederken bu kez Kağıthane’de bir işyerinin açık olduğu tespit edildi. İşyerine yapılan baskında kumar oynayan şahıslar yakalanırken idari ve adli işlem uygulandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 6.5.2020 11:50 ABONE OL
Koronavirüs baskınları hız kesmiyor! Yine sağlık hiçe sayıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, bahse konu adreste yapılan kontrollerde içeride bulunan 4 şahsın iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 900 TL para ile 33 adet pul olduğu görüldü.

İş yeri sahibi de dahil olmak üzere bahse konu 4 şahsa; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereği toplam bin 568 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden ise 12 bin 780 TL olmak üzere toplam 14 bin 366 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Konu ile ilgili işyeri sahibi şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Coronavirüs’ü umursamayıp kumar masasına oturdular

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Koronavirüs baskınları hız kesmiyor! Yine sağlık hiçe sayıldı
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