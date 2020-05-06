Maldivlerden 209 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2'si bebek 209 Türk vatandaşını Maldivlerden getiren THY'nin "Dolmabahçe" uçağı, saat 01.15'de Esenboğa Havalimanı'na indi.



YOLCULARIN ISISI ÖLÇÜLDÜ

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi.

Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.



14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİ

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlayacak.

- "20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur"

Öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan işçi Orhan Gayretli, Yozgatlı olduğunu, hem uçakta hem de Türkiye'ye indikleri andan itibaren güzel bir ilgi ile karşılandıklarını söyledi.

Gayretli, "Her şey çok iyiydi. Gelip giderken sosyal medyadan arkadaşlarla paylaştık. Çok güzeldi. Her şey bizim için düşünülmüş, seve seve karantinada kalacağız. Sonra da evimize döneceğiz İnşallah. 20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur." dedi.