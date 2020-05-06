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’dan Zarakolu’na: Bu topraklara ait değilsiniz!”

İstanbul Milletvekili , İsveç’te yaşayan, PKK ve Ermeni diasporasıyla iş birliği yaptığı belirtilen ’na darbe çığırtkanlığı yapan yazısı için sert tepki gösterdi. İşte Markar Esayan’dan Ragıp Zarakolu’na verilen cevap...

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Giriş Tarihi: 6.5.2020 16:05 Son Güncelleme: 6.5.2020 16:06 ABONE OL
Markar Esayan’dan Zarakolu’na: Bu topraklara ait değilsiniz!”

İsveç'te yaşayan ve PKK ile Ermeni diasporasıyla iş birliği içinde olduğu belirtilen Ragıp Zarakolu'nun Artı Gerçek sitesinde "Makus kaderden kaçış yok!" başlıklı yazısına AK Parti Milletvekili Markar Esayan sert tepki gösterdi.

ESAYAN: TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEKSİNİZ!

Markar Esayan sosyal medya hesabından aynen şöyle söyledi: "Bir başbakanın idamını övmek, o idamla başka seçilmiş bir siyasi lideri tehdit etmek ancak sizin gibi çürümüş zihniyetlere yakışırdı. Halk iradesine hep karşı, şiddete hep yatkın oldunuz. Bu topraklara ait değilsiniz. Tarihin çöplüğüne gideceksiniz."

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Markar Esayan’dan Zarakolu’na: Bu topraklara ait değilsiniz!”
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