Markar Esayan’dan Zarakolu’na: Bu topraklara ait değilsiniz!”

İsveç'te yaşayan ve PKK ile Ermeni diasporasıyla iş birliği içinde olduğu belirtilen Ragıp Zarakolu'nun Artı Gerçek sitesinde "Makus kaderden kaçış yok!" başlıklı yazısına AK Parti Milletvekili Markar Esayan sert tepki gösterdi.

ESAYAN: TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEKSİNİZ!

Markar Esayan sosyal medya hesabından aynen şöyle söyledi: "Bir başbakanın idamını övmek, o idamla başka seçilmiş bir siyasi lideri tehdit etmek ancak sizin gibi çürümüş zihniyetlere yakışırdı. Halk iradesine hep karşı, şiddete hep yatkın oldunuz. Bu topraklara ait değilsiniz. Tarihin çöplüğüne gideceksiniz."

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