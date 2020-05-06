Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çok çarpıcı sözler: Eğer doğru ise...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fransa'dan gelen bir vaka haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Özlü, aralık ayında koronavirüse yakalandıktan sonra atlatan bir kişinin yeniden koronavirüse yakalandığını ifade etti. Özlü, konuya temkinli yaklaşırken, testlerin bazen yalancı pozitif olabildiğine dikkat çekti, "Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor" dedi.

ÖZLÜ: EĞER DOĞRU İSE ALGILARIMIZI DEĞİŞTİRECEK

Özlü, Fransa'dan gelen haberin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu Üyesi, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Özlü, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin'le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart. Çünkü Çin'de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019'da başlamış olabileceği düşünülüyor.

Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü. Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz.

Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip.

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