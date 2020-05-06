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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu 15.00'te toplanacak

Gelen son bilgilere göre Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 08:33 Son Güncelleme: 6.5.2020 08:42 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu 15.00'te toplanacak

Türkiye'nin son dönemde adını sık sık duyduğu Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Türkiye'nin koronavirüste mücadelede izleyeceği yol haritası, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

17.00'DE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17'de basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın, koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

CAN KAYBI SAYISI DÜŞÜYOR

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tebirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,5 Mayıs tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 1832 yeni vaka yaşanırken, 59 kişi de vefat etti.

BİLİM KURULU HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantılarında tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülüyor. Peki, Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından adını sık sık duyduğumuz kurumlardan biri de Bilim Kurulu oldu. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşuyor. 31 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstleniyor.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu 15.00'te toplanacak
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