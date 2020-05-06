Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Uyarılara rağmen yine kalabalık

'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ederken vatandaşların caddede olduğu o anlar havadan görüntülendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.5.2020 14:56 ABONE OL
Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.

"VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEMEDİ"

Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA