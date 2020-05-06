Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.