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Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu

Başkan 'ın, video konferansla geçmiş olsun dileğinde bulunduğu anne, baba ile kızları iyileşerek bu gün 'nden taburcu oldular.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.5.2020 15:07 Son Güncelleme: 7.5.2020 15:07 ABONE OL
Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören hastalarla da görüşerek onlara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu. Erdoğan'ın görüştüğü hastalar arasındaki Ümit Özturhallı, Eşi Neslihan Özturhallı ve kızları Sude bu gün taburcu oldu. Tedavi takibini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan'ın yaptığı aileye taburculukları sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Zekai Kutlubay ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr Hüseyin Botanlıoğlu da eşlik.

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Başkan Erdoğan'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu aile taburcu oldu
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