Dua edip fidan dikerek veda ettiler

Muğla'daki KYK Yurtlarında karantina'da misafir edilen 250 vatandaş karantina süresi bitince törenle memleketlerine uğurladılar. Uğurlamada vatandaşlara fidan dağıtıldı. Yurt bahçesine fidan dikimi yapıldı.



CUMHURBAŞKANINA DUA ETTİ

Karantina süresince kendilerine üst seviyede özen gösteren görevlilere teşekkür eden vatandaşlar: "Devletimize ve Milletimize Minnettarız , Duacıyız. Hatıra Olarak Yurdumuzun Bahçesine ağaç dikimi yaptık anı olarak yaşasın sarılsın" diyerek ayrıldılar.





FİDAN HEDİYE EDİLDİ

Karantina süresi biten vatandaşlara memleketlerinde sıksın diye hediye olarak Muğla Hatırası fidan dağıtımı yapıldı.

"ERDOĞAN HAKKINI HELAL ETSİN"

Karantina süresi biterek İstanbul'a yola çıkan 58 yaşındaki Solmaz Önal şunları söyledi: "Almanya'ya kızıma gitmiştim. Bu virüs işi çıkınca orada kaldık. Ramazan'ı Almanya'da geçireceğim için çok üzgündüm. Her gece Cumhurbaşkanımız bizi düşünür, buralarda bırakmaz, bir şey yapar diye dua ediyordum. Şükür Rabbim bizim sesimizi tevafuk olsa gerek Sayın Erdoğan'a ulaştırdı ki oda bizi memleketimize getirme kararı verdi. Organizasyon çok düzenliydi. Görevliler bir dediğimizi iki etmediler. Sağlık ekipleri melek gibiydi. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den sonra adı dünyada bir tane olsun. Hakkını helal etsin. Sizin aracılığınız ile sesimi duyarsa helallik istiyorum"