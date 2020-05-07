Kumar oynatan işyerleri tek tek basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Koronavirüs tedbirleri ile ilgili kapalı olması gereken işyerlerine yönelik yapılan denetimler kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Dekor Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Bahse konu adreste yapılan kontrollerde içeride şahısların bulunduğu görülmüş, iş yeri sahibi de dahil olmak üzere bahse konu 19 şahsa, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 60.607 TL idari para cezası işlemi uygulanmış ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Aynı gün saat: 23.30 sıralarında Ümraniye ilçesi İstiklal Mahallesi Beyder Sokak üzerinde bulunan bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine bahse konu adreste yapılan kontrollerde içeride bulunan 7 şahsın iskambil kâğıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 370 TL para olduğu görüldü.

Kumar oynayan 7 şahsa toplam 8 bin 575 TL idari para cezası işlemi uygulandı. "Mühür Fekki" ve "Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlamak" suçundan hakkında adli tahkikat yapılan işyeri sahibi işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 180 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.