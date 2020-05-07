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MSB'den son dakika açıklaması: Mühimmatları ile ele geçirildiler...

Son dakika haberi: MSB'den Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristler tespit edildi. Komandolarımızın müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatı ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 13:14 Son Güncelleme: 7.5.2020 13:19 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması: Mühimmatları ile ele geçirildiler...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin engellendiğini ve mühimmatları ile silahlarının ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildi. Komandolarımızın müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatı ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi." denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması: Mühimmatları ile ele geçirildiler...
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