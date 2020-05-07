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dünyaya insanlık dersi verdi

, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.5.2020 13:11 Son Güncelleme: 7.5.2020 13:24 ABONE OL
Türkiye dünyaya insanlık dersi verdi

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor. Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çin'de mahsur kalan Gürcistan vatandaşlarını da Türkiye'ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.

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Türkiye dünyaya insanlık dersi verdi
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