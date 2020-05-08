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’li ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanı ’a yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle Grup Başkanvekilleri ve Engin Özkoç hakkında yapılan suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:49 ABONE OL
CHP’li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Altun'un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.

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Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Darbe iması ve tehdidine de soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yer verilerek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Almanya menşeili Artı Media haber sitesi hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önceki gün avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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