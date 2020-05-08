İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Halk düşmanlarının yalanları yatsıya kadar sürdü!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin yardım gönderdiği 59 ülkeden biri olan İngiltere'de yardımların standart dışı olup geri gönderileceği yalanını uyduran CHP medyasına ve İngiliz makamlarınca da yalanlanmasına rağmen bu iftirayı sosyal medyada yayanlara cevaben sert bir açıklama yayınladı. İşte Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"HEZEYAN DOLU İDDİALAR ANINDA İNGİLTERE TARAFINDAN YALANLANDI"

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddialar her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlanmış ve işin hakikati hemen ortaya konmuştur.

"ÜLKEMİZ KARALANMAYA ÇALIŞINCA SEVİNÇLE KARŞILAYANLAR..."

Ancak, ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikâr olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir. Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

HALK DÜŞMANLARI...

Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!

Son dakika: İngiliz medyasından dikkat çeken Türkiye sözleri: İmajlarını kurtardı...

Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki