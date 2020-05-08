Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim

'da öncesi sakinlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak öncesi, 'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 23:28 Son Güncelleme: 8.5.2020 23:29 ABONE OL
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarküterilerden alışverişlerini yaptı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı görüldü.

Öte yandan İBB Trafik Uygulamasına göre, saat 23.00'ten sonra şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA