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'e 400 yataklı yeni yapılacak

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Sağlık Bakanlığının Kırşehir'e 400 yataklı yeni yapımını onayladığını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 18:42 Son Güncelleme: 8.5.2020 18:43 ABONE OL
Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yapılacak

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, kente 400 yataklı modern hastane yapılması konusunda yeni bir karar alındığını belirtti.

Hastanenin yatırım programına en kısa sürede alınacağını belirten Kendirli, yeni hastanenin üçüncü basamak modern üniversite hastanesi şartlarına uygun şekilde, otopark sorunu olmayan, geniş ve kampüs mantığında inşa edileceğini aktardı.

Kendirli, kente yapılan sağlık yatırımlarının sürekli arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizin zaten yatak kapasitesi sorunu yoktu. Yatak kapasitesinden ziyade üçüncü basamak hastaneye dönüşüm sonrası yeni hizmet alanlarının karşılanamadığı, üçüncü basamak hastane ruhuna uygun modern binaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyordu. Koronovirüs salgınıyla mücadelede hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin değeri bir kez daha anlaşıldı. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yapılan her yatırımı reddeden kesimlerin ne kadar öngörüsüz, vizyonsuz olduklarının bir kez daha görüldü."

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Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yapılacak
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