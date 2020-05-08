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Koca'dan "riski görün" paylaşımı

Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 20:23 Son Güncelleme: 8.5.2020 20:35 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan riski görün paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan "riski görün" paylaşımı | Video

Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."

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Sağlık Bakanı Koca'dan "riski görün" paylaşımı
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