Son dakika! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden ilk açıklama!

Eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 Salı günü Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde beyin ameliyatı geçirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından gerçekleştirilen ameliyata ilişkin hastaneden beklenen açıklama geldi.

Açıklamada, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtildi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir"

Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı geçirdi!