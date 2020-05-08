Son dakika: Rum yönetiminin Doğu Akdeniz hayalleri suya düştü! Şirketler arama faaliyetlerini durdurdu...

Yunanistan'ı da arkasına alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yabancı şirketlerle anlaşma yaparak sondaj çalışmaları için sözde ruhsatlar verdi. Tek taraflı adımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını hiçe saydı. Doğu Akdeniz'deki enerji dengeleri son dönemde yaşanan gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Rum yönetimi, ilk hayal kırıklığını 10'uncu parseldeki sondaj projesini Nisan'da birkaç aylığına erteleme kararı alan ExxonMobil ile yaşadı.

FRANSIZ VE İTALYAN ŞİRKETLER DE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Ardından Fransız Total ve İtalyan ENI şirketinden oluşan konsorsiyum kesin olarak 6'ncı parseldeki faaliyetlerini durdurdu. TRT Haber'in geçtiği bilgilere göre; 3 şirket de kararın gerekçesi olarak corona virüs salgını ve enerji fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.

RUMLAR'A SOĞUK DUŞ

Rum yönetimi Enerji Komitesi Başkanı Andreas Kiprianu sondaj faaliyetlerinin en iyimser tahminle 2021 yılının Eylül ayına kadar erteleneceğini açıkladı. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde bu sürenin daha da uzayabileceğini belirtiyor.

Şirketler sondaj faaliyetlerini durdurmalarına enerji fiyatlarındaki düşüşü gerekçe gösterse de Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumu, bu tek yanlı faaliyetlerin daha fazla sürdürülemeyeceğinin en önemli göstergesiydi.

TÜRKİYE'DEN SOMUT ADIMLAR

Türkiye'siz Doğu Akdeniz projelerinin geçersiz olduğu defalarca vurgulandı. Türkiye, Avrupa Birliği şemsiyesi altına sığınan Atina ve Rum yönetiminin emellerine karşı somut adımlar attı.

İlk olarak filosundaki sismik araştırma gemleri Barbaros ve Oruç Reis'in yanına iki sondaj gemisi ekledi. Fatih ve Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği yetki ile vakit geçirmeden bölgedeki faaliyetlerine başladı.

Türkiye bununla da yetinmedi ve filosuna üçüncü sondaj gemisi olan Sertao'yu kattı. Son derece yüksek donanımlı gemilerin güvenliği için KKTC'deki Geçitkale Havalimanı insansız hava araçlarının faaliyetlerine tahsis edildi.

LİBYA HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Tamamen yerli imkanlarla üretilen İHA'lar buraya konuşlandırıldı. Türkiye'yi saf dışı bırakmak için Avrupa'ya gaz sevk etmesi amaçlanan denizaltı boru hattı projesi EastMed projesi ortaya atıldı.

Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden ütopik projeye Ankara kayıtsız kalmadı, Libya'daki meşru hükümet ile deniz yetki alanı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile zaten hayal olan Eastmed projesi geçersiz oldu. Rumların anlaştığı şirketlerin de tek tek çalışmalarını durdurması ile Türkiye bölgede faaliyet yürüten tek ülke olarak Doğu Akdeniz'in hakimi oldu.

Uzmanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de daha etkili aktör olacağı görüşünde

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