Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgının yayılımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve kontroller kapsamında Adapazarı ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Baskında, boş bulunan ve kıraathane şeklinde düzenlenen evde, 15 kişinin oyun oynadığı tespit edildi.

Oyun oynayan 15 kişi ve ev sahibine, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ayırca ev, belediye ekiplerince mühürlendi.