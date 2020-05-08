Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehaneye çevrilen bir evde oyun oynayan 16 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 12:55 ABONE OL
Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgının yayılımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve kontroller kapsamında Adapazarı ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Baskında, boş bulunan ve kıraathane şeklinde düzenlenen evde, 15 kişinin oyun oynadığı tespit edildi.

Oyun oynayan 15 kişi ve ev sahibine, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ayırca ev, belediye ekiplerince mühürlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA